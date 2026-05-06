РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР МО Олега Іващенка щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території України.

"На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив про оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки втрат від українських далекобійних санкцій.

"Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", – зазначив глава держави.