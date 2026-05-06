Інтерфакс-Україна
Події
17:05 06.05.2026

РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський

1 хв читати
РФ планує видобуток і вивіз цінної сировини з 18 родовищ на ТОТ – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР МО Олега Іващенка щодо планів використання росіянами тимчасово окупованої території України.

"На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту. Окупанти планують і подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна. Готуємося протидіяти", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент також повідомив про оновлену інформацію щодо внутрішньої російської оцінки втрат від українських далекобійних санкцій.

"Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати", – зазначив глава держави.

Теги: #тот #вивіз_рф #сировина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

09:19 12.04.2026
Улютін: щоб не проходити ідентифікацію щороку, потрібно перевести пенсійну справу з ТОТ

Улютін: щоб не проходити ідентифікацію щороку, потрібно перевести пенсійну справу з ТОТ

11:18 03.04.2026
Підлітка вдалося повернути до України з ТОТ Херсонщини

Підлітка вдалося повернути до України з ТОТ Херсонщини

07:00 29.03.2026
Російські окупанти блокують доступ до інтернет-ресурсів на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Російські окупанти блокують доступ до інтернет-ресурсів на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

11:28 26.03.2026
П’ять дітей повернули з ТОТ Херсонщини – ОВА

П’ять дітей повернули з ТОТ Херсонщини – ОВА

10:27 26.03.2026
Мінсоцполітики: Частині пенсіонерів потрібно до 1 квітня подати повідомлення про неотримання пенсійних виплат від РФ

Мінсоцполітики: Частині пенсіонерів потрібно до 1 квітня подати повідомлення про неотримання пенсійних виплат від РФ

12:48 25.03.2026
СБУ та Генштаб повідомили про удари по нафтотерміналу Усть-Луга в РФ та вузлах зв'язку на ТОТ

СБУ та Генштаб повідомили про удари по нафтотерміналу Усть-Луга в РФ та вузлах зв'язку на ТОТ

12:58 24.03.2026
Графіт і титан важливі для інтеграції України в ланцюги постачання ЄС у сфері критичної сировини – дослідження

Графіт і титан важливі для інтеграції України в ланцюги постачання ЄС у сфері критичної сировини – дослідження

17:47 23.03.2026
РФ планує розгортання наземних станцій управління дронами дальньої дії на ТОТ і в Білорусі - Зеленський

РФ планує розгортання наземних станцій управління дронами дальньої дії на ТОТ і в Білорусі - Зеленський

16:02 20.03.2026
З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще трьох дітей – ОВА

З ТОТ Херсонщини вдалося повернути ще трьох дітей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

ОСТАННЄ

ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА