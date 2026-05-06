17:02 06.05.2026
ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" уразили на території тимчасово окупованого Криму об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії.
"У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали п’ять прицільних ударів – прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.
Повідомлення супроводжується відео з бойовою роботою спецпідрозділу.