Інтерфакс-Україна
Події
17:02 06.05.2026

ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

1 хв читати
ГУР МО: Спецпідрозділ "Примари" на ТОТ Криму уразив локомотиви та іншу залізничну інфраструктуру

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" уразили на території тимчасово окупованого Криму об’єкти залізничної логістики російської окупаційної армії.

"У межах операції, що відбулась у квітні 2026 року, спецпризначенці ГУР завдали п’ять прицільних ударів – прямо під час руху ворожих вантажних поїздів уражено локомотиви, які противник використовував для перевезення військової техніки та пального, а також цистерну", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР МО.

Повідомлення супроводжується відео з бойовою роботою спецпідрозділу.

Теги: #гур_мо #крим #примари #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 06.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

17:40 05.05.2026
ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

ЄСПЛ визнав порушення Росією свободи зібрань у Криму – Мінюст

14:36 05.05.2026
В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

В СБУ розкрили деталі ураження НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та НПС "Кіріші" в Росії

14:28 05.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

Генштаб ЗСУ: Уражено завод "ВНИИР-Прогресс", НПЗ "Киришиский" та низку інших об'єктів ворога

12:48 05.05.2026
Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

Зеленський заявив про удар крилатими ракетами F-5 Flamingo по об'єкту ВПК у Чебоксарах

19:16 04.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

Генштаб ЗСУ: Уражено склади БпЛА, боєприпасів і ПММ та об'єкти ППО противника на ТОТ України

15:28 04.05.2026
Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

Гурт "Курган & Agregat" передав ГУР партію дронів майже на 7 млн грн

08:33 04.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

Сили безпілотних систем уразили за добу 1601 ворожу ціль

14:42 03.05.2026
В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

В ССО розповіли подробиці про ураження минулої ночі "Каракурта" та нафтового терміналу біля Санкт-Петербургу

14:18 03.05.2026
Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

Зеленський: Мінус ще один російський носій "калібрів", сторожовий катер та танкер тіньового флоту

ВАЖЛИВЕ

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

ОСТАННЄ

Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА