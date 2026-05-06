16:55 06.05.2026

Посольство України в Ізраїлі вимагає лабораторної перевірки ґрунтових маркерів зерна з російського судна Abinsk – ЗМІ

Посольство України в Тель-Авіві подало офіційну заяву до поліції Ізраїлю проти компаній Zenziper та Dizengoff Trading, які звинувачуються в імпорті пшениці, викраденої РФ на тимчасово окупованих територіях сходу України, повідомило видання United24.

Згідно з документами дипломатичного представництва, компанія Dizengoff отримала 43,8 тис. тонн зерна, з яких близько 16,5 тис. тонн імовірно є краденою пшеницею, вивантаженою в порту Хайфи 12 квітня з судна Abinsk. Схема передбачала завантаження збіжжя в портах Бердянська та Севастополя на судна Leonid Pastrikov та Fedor із подальшою перевалкою на великий балкер у районі якорної стоянки Кавказ. Координацію морської контрабанди здійснює російський постачальник Strategic Grain Management із штаб-квартирою в Дубаї.

Українська сторона вимагає проведення лабораторного аналізу проб для виявлення ґрунтових маркерів, характерних для сходу України, а також вилучення суднових документів для розкриття мережі махінацій.

У відповідь на звинувачення Dizengoff Trading заявила про призупинення майбутніх замовлень на російську пшеницю, хоча заперечує порушення міжнародних стандартів. Водночас компанія Zenziper відмовилася від розвантаження іншого підозрілого судна Panormitis, яке після цього покинуло узбережжя Ізраїлю.

МЗС України вже висловило офіційний протест через недостатню реакцію ізраїльської влади на заходи російських суден із краденим вантажем. Паралельно Київ веде консультації з Європейським Союзом щодо запровадження санкцій проти компаній у третіх країнах, які сприяють торгівлі сільськогосподарською продукцією з окупованих територій у порушення міжнародного права.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 05.05.2026
Україна відкриє посольство у столиці Бахрейну Манамі

16:43 05.05.2026
Суд арештував автомобіль одного з підозрюваних у справі щодо розкрадання державного зерна на $29 млн

15:05 05.05.2026
Судну ASOMATOS було дозволено розвантажити 26,9 тис. тонн викраденої української пшениці в Єгипті попри позицію Києва – Сибіга

17:03 30.04.2026
МЗС Ізраїлю: Запит України щодо правової допомоги містив значні фактичні прогалини та не включав жодних підтверджувальних доказів

12:42 30.04.2026
Генпрокурор щодо судна PANORMITIS: зірвано чергову спробу РФ легалізувати незаконно вивезене зерно

12:02 30.04.2026
Зерновоз з краденим українським зерном вийшов з порту Ізраїлю в нейтральні води, посол заявив про перемогу

19:48 29.04.2026
РФ вивезла понад 850 тонн зерна з ТОТ з початку року, Україна посилить зусилля з протидії її тіньовому флоту – Сибіга

15:27 29.04.2026
Російська влада офіційно залучила приватні компанії до контрабанди українського зерна у Сирію – ЗМІ

14:10 29.04.2026
Україна звернулася до Ізраїлю з проханням вжити заходів щодо судна "Panormitis", яке перевозить крадене українське зерно – Сибіга

12:04 29.04.2026
Розблокування портів Миколаєва здешевить логістику зерна на $5/т – "Нібулон"

