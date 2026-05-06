Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що у системі підготовки залишається чимало проблемних питань, шляхи вирішення яких він обговорив під час відеоконференції за участю представників бойових підрозділів, органів військового управління та всіх складових Сил оборони.

"Окрему увагу зосередили на посиленні інструкторської ланки, адже саме від інструктора безпосередньо залежить рівень підготовки воїна. Заслухав доповіді щодо доукомплектування інструкторських посад у навчальних центрах та бойових частинах. Продовжуємо також нарощувати спроможності Школи підготовки інструкторів, створеної за підтримки фонду "Повернись живим", – написав Сирський в Телеграм у середу за підсумками відеоконференції.

Він зазначив, що підготовка інструкторів базового рівня триває як в Україні, так і на території держав-партнерів.

"Практично всі доповідачі наголошували на необхідності підвищення мотивації інструкторів шляхом збільшення грошового забезпечення. Позиція слушна. Порушуватимемо це питання на рівні Міністерства оборони. Фаховий інструктор – це підготовлений солдат. А підготовлений солдат – це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", – наголосив Сирський.