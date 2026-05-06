Інтерфакс-Україна
Події
16:50 06.05.2026

Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

1 хв читати
Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що у системі підготовки залишається чимало проблемних питань, шляхи вирішення яких він обговорив під час відеоконференції за участю представників бойових підрозділів, органів військового управління та всіх складових Сил оборони.

"Окрему увагу зосередили на посиленні інструкторської ланки, адже саме від інструктора безпосередньо залежить рівень підготовки воїна. Заслухав доповіді щодо доукомплектування інструкторських посад у навчальних центрах та бойових частинах. Продовжуємо також нарощувати спроможності Школи підготовки інструкторів, створеної за підтримки фонду "Повернись живим", – написав Сирський в Телеграм у середу за підсумками відеоконференції.

Він зазначив, що підготовка інструкторів базового рівня триває як в Україні, так і на території держав-партнерів.

"Практично всі доповідачі наголошували на необхідності підвищення мотивації інструкторів шляхом збільшення грошового забезпечення. Позиція слушна. Порушуватимемо це питання на рівні Міністерства оборони. Фаховий інструктор – це підготовлений солдат. А підготовлений солдат – це збережене життя, виконане бойове завдання та сильна держава", – наголосив Сирський.

Теги: #інструктори #зарплати #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 06.05.2026
Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

Бюджетний комітет рекомендував Раді законопроєкт щодо спрямування військового збору винятково на зарплати військовослужбовцям

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

09:45 05.05.2026
Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

Середня зарплата на держслужбі становить 37 тис. грн, у регіонах – 22 тис. грн – голова НАДС Алюшина

08:43 03.05.2026
Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

Сирський: Кількість тяжких поранень та ампутацій серед військових у квітні знизилась, укомплектованість медиками зросла на 7%

12:55 02.05.2026
Сирський повідомив про роботу на передовій

Сирський повідомив про роботу на передовій

11:52 02.05.2026
Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

Сирський доручив опрацювати питання забезпечення військових формою з кевларовими вставками

10:39 30.04.2026
У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

У 1-му центрі рекрутингу розповіли, як нові правила ротації вплинуть на процес набору

09:55 30.04.2026
Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій

09:44 30.04.2026
Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплат бібліотекарів не набрала необхідних голосів

17:31 29.04.2026
Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

Понад 2,1 тис. повітряних цілей ворога збито в квітні, СБС знешкоджує понад 50% ворожих дронів – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

ОСТАННЄ

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА