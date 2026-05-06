16:28 06.05.2026

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС
В інтересах Польщі розмістити якомога більше солдатів США в Європі, зокрема в Польщі, заявив у середу польський віце-прем’єр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

"В інтересах Польщі мати якомога більше американських солдатів у Європі, переважно в Польщі", – сказав Сікорський, якого цитує польське агентство РАР.

Він зазначив, що вже зараз у Польщі дислоковано 10 тис. військовослужбовців США, що "еквівалентно двом важким бригадам".

"І ми не замислюємося, звідки можуть прибути ці американські солдати. Їх будуть раді бачити в Польщі, і ми вважаємо, що угода про статус військ вигідна для США, тому що ми підтримуємо їхнє перебування, виділяючи по 15 тис. доларів на кожного солдата, тому ми запрошуємо їх сюди, де існує реальна загроза, на відстані 250 км звідси", – підкреслив Сікорський.

Раніше в середу глава польського Міноборони Владислав Косиняк-Камиш заявив про готовність розмістити додатковий військовий контингент США, назвавши це "нашою стратегічною метою". У відомстві також повідомляли, що Варшава і Вашингтон вже ведуть відповідні переговори.

У понеділок прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо з’явиться хоч якась можливість посилити американську присутність у Польщі, уряд і президент будуть співпрацювати між собою "добре й злагоджено", втім водночас він зазначив, що план виведення американських військових з деяких європейських країн є "делікатним питанням".

Наприкінці квітня Трамп заявив, що США вивчають питання про можливе скорочення військового контингенту в Німеччині. Пізніше в Пентагоні повідомили, що США виведуть з Німеччини протягом наступних 6-12 місяців 5 тис. американських військовослужбовців.

13:04 06.05.2026
В'ятрович на Конгресі істориків: Важливо, щоб політичні рішення не передували історичним дискусіям

