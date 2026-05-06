Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Угорщина повернула в повному обсязі кошти та цінності Ощадбанку, які були затримані в березні цього року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент подякував Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Також він подякував усім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси України.

Як повідомлялось, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота були затриманими в Угорщині.