Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Від початку 2026 року в Україні на воді загинуло 135 людей, врятувати вдалось 74, повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

"Від початку року, тобто за чотири місяці фактично, загинуло 135 людей. Це загибель людей на водних об’єктах. З них, на жаль, 10 дітей. Незважаючи на те, що в відсотковому вимірі це нижче, ніж за аналогічний період минулого року, ви знаєте, це така слаба втіха, тому що дуже важко виміряти життя якимись показниками", – розповів Вітовецький, зазначивши, що в 2026 році на воді загинуло на 44% людей менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, вказав Вітовецький, 74 людини вдалося врятувати, з них 23 дитини.