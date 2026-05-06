Інтерфакс-Україна
Події
15:56 06.05.2026

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

1 хв читати
Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Від початку 2026 року в Україні на воді загинуло 135 людей, врятувати вдалось 74, повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький.

"Від початку року, тобто за чотири місяці фактично, загинуло 135 людей. Це загибель людей на водних об’єктах. З них, на жаль, 10 дітей. Незважаючи на те, що в відсотковому вимірі це нижче, ніж за аналогічний період минулого року, ви знаєте, це така слаба втіха, тому що дуже важко виміряти життя якимись показниками", – розповів Вітовецький, зазначивши, що в 2026 році на воді загинуло на 44% людей менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, вказав Вітовецький, 74 людини вдалося врятувати, з них 23 дитини.

Теги: #утопленики #водойми #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:05 05.05.2026
Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

Одна людина загинула, ще двоє постраждали через нічний удар по Харківській області

14:51 29.04.2026
На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

На Київщині рятувальники зняли з вагона-цистерни дитину, яка отримала важкі опіки – ДСНС

17:31 27.04.2026
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

16:29 26.04.2026
Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

Негода забрала життя вже 2 людей в Україні, знеструмлений 1121 населений пункт – ДСНС

09:47 24.04.2026
Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

Під ворожим обстрілом опинилося безліч населених пунктів України, є жертви і постраждалі, пошкодження

09:39 18.04.2026
Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

Окупанти вночі завдали майже 60 ударів по Сумах та Шосткинській громаді: обійшлося без постраждалих

13:17 15.04.2026
УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

УЧХ допомагав постраждалим внаслідок російської комбінованої атаки у Запоріжжі

09:44 15.04.2026
У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

У Черкасах 4 постраждалих через нічну атаку російських БпЛА – ДСНС

20:57 14.04.2026
Кількість постраждалих від російського удару по Черкасах зросла до 14 осіб – ДСНС

Кількість постраждалих від російського удару по Черкасах зросла до 14 осіб – ДСНС

15:46 10.04.2026
ДСНС отримала партію генераторів і вантажівок від Фонду Сергія Притули

ДСНС отримала партію генераторів і вантажівок від Фонду Сергія Притули

ВАЖЛИВЕ

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

ОСТАННЄ

Сирський анонсував можливість підвищення зарплат інструкторам та збільшення їх особового складу

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА