Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

За оновленими даними, внаслідок влучання БпЛА в гаражний кооператив у Салтівському районі Харкова постраждали двоє, а не один чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в Основ’янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Звернень до медиків поки не надходило.