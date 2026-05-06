15:48 06.05.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов
За оновленими даними, внаслідок влучання БпЛА в гаражний кооператив у Салтівському районі Харкова постраждали двоє, а не один чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.
Він також повідомив, що в Основ’янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Звернень до медиків поки не надходило.