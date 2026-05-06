Інтерфакс-Україна
Події
15:48 06.05.2026

Кількість постраждалих у Харкові зросла до двох – Синєгубов

1 хв читати

За оновленими даними, внаслідок влучання БпЛА в гаражний кооператив у Салтівському районі Харкова постраждали двоє, а не один чоловік, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Пораненим – 49 і 56 років, вони зазнали вибухових травм", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що в Основ’янському районі Харкова російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Звернень до медиків поки не надходило.

Теги: #харків #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 06.05.2026
Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

Окупанти вдарили по гаражному кооперативу в Харкові, постраждала людина

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

08:38 05.05.2026
Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

Ворог вранці атакував Харків: є пошкодження та постраждалі

16:45 04.05.2026
Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

Харківська міськрада надала згоду комунальним підприємствам на отримання кредитів для придбання спеціалізованого обладнання і поповнення обігових коштів

13:46 04.05.2026
Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

10:01 04.05.2026
Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

Сили оборони знищили 135 ворожих БПЛА, було влучання 14 дронів

08:36 04.05.2026
Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

Двоє постраждалих внаслідок удару "Ланцету" по трасі в Харківській області

14:52 03.05.2026
ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

ДПСУ: З Білорусі залітала повітряна куля, яка посилює сигнал для російських дронів

13:03 03.05.2026
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою – радник міністра оборони

16:10 02.05.2026
До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

До шести зросла кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БпЛА на Харків

ВАЖЛИВЕ

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

ОСТАННЄ

В інтересах Польщі прийняти якомога більше американських солдатів – глава МЗС

Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку в повному обсязі – Зеленський

Від початку року в Україні на воді загинуло 135 людей – ДСНС

Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

Норвегія виділила $302 млн на закупівлю зброї США для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА