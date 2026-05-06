Трамп допускає варіант і врегулювання конфлікту з Іраном, і відновлення бойових дій

Президент США Дональд Трамп не відкидає ні варіанту, в якому Іран погодиться на умови США, тоді американська військова операція завершиться, ні варіанту з відновленням бомбардувань.

"Якщо припустити, що Іран прийме узгоджені умови (...), то операція "Епічна лють", що вже стала легендарною, завершиться, а наша вкрай ефективна блокада зробить Ормузьку протоку відкритою для всіх, зокрема для Ірану", – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Він зазначив, що жодної впевненості в тому, що Тегеран погодиться на угоду, він не має. Президент попередив, що "якщо вони не погодяться, (то) почнуться удари з повітря". "На жаль, вони будуть іще більш потужними, ніж раніше", – додав Трамп.

Раніше в середу Axios із посиланням на джерела повідомляв, що переговірники зі США вважають, що наближаються до узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, в якому буде викладено умови припинення збройного конфлікту. Американська сторона очікує, що Іран протягом найближчих 48 годин передасть відповіді стосовно низки ключових пунктів цього документа.

Джерела зазначали, що ядерну проблему планують вирішувати на більш пізньому етапі.

У вівторок Трамп заявив, що Ірану час визнати свою поразку.

"Ірану варто вивісити білий прапор. Вони дуже горді люди, і, можливо, ви цього прапора так і не побачите, але їм, по суті, вже час вивісити білий прапор – капітулювати", – сказав він.