15:22 06.05.2026

Ще шістьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Шістьох дітей вдалося повернути з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію – чотирьох хлопчиків та двох дівчат віком від 8 до 17 років, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ще шість дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це – чотири хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років", – написав він у Телеграм-каналі у середу.

За його словами, серед врятованих – сімнадцятирічна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували "курсантами", одягали у військову форму ворожої армії, і щодня розповідали, що війна – це нормально. Чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі, коли біля її дому було чутно вибухи. Їй відмовили в лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не взяла російські документи.

Всі вони жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю, але тепер ці діти нарешті у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA

Як повідомлялося, станом на 30 квітня завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень дітей.

