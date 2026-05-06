15:09 06.05.2026

На Сумщині чоловік підірвався на ворожій міні – ОВА

У Великописарівській громаді Сумської області на ворожій міні підірвався 69-річний чоловік, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Він натрапив на неї біля свого подвір’я. Ймовірно, росіяни скинули міну з дрону. Чоловік отримав надважкі поранення і загинув на місці", – написав Григоров у телеграм-каналі.

Він закликав жителів бути максимально обережними та не наближатися до невідомих предметів.

"Не чіпайте їх і одразу повідомляйте поліцію або рятувальників. Найвищий ризик – у населених пунктах поблизу кордону", – резюмував голова ОВА.

