14:48 06.05.2026

"Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів через збільшення обстрілів

АТ "Укрзалізниця" розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні для посилення захисту працівників у зв’язку  зі зростанням атак на залізничну інфраструктуру, йдеться у повідомленні компанії в середу.

"Такі укриття дають можливість швидко сховатися під час тривоги й захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія: вчора (5 травня – ІФ-У) таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася після повідомлення про небезпеку", – повідомила "Укрзалізниця" в телеграм.

Зазначається, що відповідні укриття встановлять у найбільш небезпечних місцях.

В "Укрзалізниці" наголосили, ця ініціатива є частиною плану стійкості компанії, що передбачає забепечення у складних умовах безперервний рух  і захист людей.

Від початку 2026 року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру, нагадали в УЗ.

Як повідомлялося, 5 травня ворог атакував інфраструктуру УЗ на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

