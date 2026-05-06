Інтерфакс-Україна
Події
14:44 06.05.2026

Стефанчук спростовує міфи щодо підготовки та обговорення Цивільного кодексу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростовує міфи про новий Цивільний кодекс, зокрема твердження про його неналежну підготовку та брак обговорення.

"Цивільний кодекс є доволі складним і найбільшим законодавчим актом. І, безперечно, ця складність породжує велику кількість міфів… Почнемо з першого. Міф номер один звучить так: проєкт Цивільного кодексу був неналежно підготовлений та обговорений. Це не є правдою, адже робоча група, яка займалася проєктом, була створена ще у 2019 році. До її складу увійшли найкращі представники професорсько-викладацького складу, судді, адвокати, нотаріуси, які пропрацьовували документ за всіма правилами нормопроєктування – від концепції, що була широко обговорена, до фінальної редакції, над якою працювали сім років", – розповів Стефанчук у відео, розміщеному на його сторінці у Facebook.

За словами спікера, після завершення громадського обговорення робоча група опрацювала всі отримані пропозиції. Він зазначив, що до роботи над проєктом долучилися понад 300 фахівців у сфері цивільного права, отримано понад сто пропозицій від університетів, закладів освіти, суддів, адвокатів і нотаріусів – більшість із них знайшли відображення у фінальній редакції проєкту Цивільного кодексу.

"І підготовка, і обговорення проєкту Цивільного кодексу відповідали всім стандартам нормотворення", – наголосив він.

Стефанчук додав, що окремі положення документа були обговорені з професійними спільнотами, зокрема зі спільнотами медіа-журналістів, із якими проведено значну кількість зустрічей для узгодження позицій щодо балансу між свободою слова та правом на приватність.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила у першому читанні новий Цивільний кодекс (№15150).

