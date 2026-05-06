14:36 06.05.2026

Притула: Дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула вважає, що можлива націоналізація компанії Fire Point не гарантує, що далі там не буде корупційної складової.

"Я дуже обережно ставлюся до закликів щодо націоналізації Fire Point. Тому що, по-перше, це не гарантує, що не буде далі корупційної складової… Якби націоналізація того чи іншого підприємства гарантовано означала, що тут не буде в подальшому закладено якоїсь корупційної складової, то будь ласка, але такої гарантії не дасть ніхто", – сказав Притула в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

Крім того, на його думку націоналізація Fire Point може стати неприємним прецедентом, який "відкриє скриньку Пандори".

Як повідомлялося, Громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міністерстві оборони України закликала президента Володимира Зеленського ініціювати процес часткової націоналізації компанії Fire Point, щоб продовжити безперебійне постачання продукції на фронт без збагачення осіб, долучених до корупційних зловживань; Міністерство оборони – створити робочу групу з представниками Генерального штабу ЗСУ, родів та видів сил, які використовують продукцію Fire Point, а також антикорупційних та слідчих органів для проведення аудиту контрактів і ціноутворення компанії та мінімізації шкідливих наслідків для Сил оборони України.

Раніше інтернет-видання "Українська правда" оприлюднила першу частину розмов, задокументованих НАБУ у рамках справи "Мідас" у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, з кількома людьми – експершим помічником президента Володимира Зеленського Сергієм Шефіром, Наталією, яка, ймовірно, керує будівництвом маєтків у кооперативі "Династія", та нинішнім секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров обговорювали потенційний продаж частки виробника зброї, компанії FirePoint інвесторам. З розмови випливає, що Міндіч та Умєров обговорюють продаж 33%, за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був начебто вкласти в розвиток, а ще $300 млн – це кешаут, тобто гроші, які підуть безпосередньо акціонером, серед яких міг бути й сам Міндіч.

У листопаді 2025 року співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман підтвердив, що бізнесмен Тимур Міндіч, підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці, претендував на 50% акцій компанії.

