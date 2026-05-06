14:31 06.05.2026

Норвегія виділила $302 млн на закупівлю зброї США для України

Уряд Норвегії оголосив про виділення Україні 2,8 млрд крон (близько $302 млн) через механізм закупівлі американської зброї для України (PURL).

"Норвегія надає Україні приблизно 2,8 мільярда норвезьких крон через механізм PURL. Загалом Норвегія надала понад 12,5 мільярда норвезьких крон через PURL", – йдеться у заяві уряду країни на офіційному сайті у середу.

"Разом з європейськими партнерами Норвегія фінансує пакети військової підтримки від Сполучених Штатів для оборонної боротьби України. Тепер ми робимо новий важливий внесок. Я сподіваюся, що більше європейських країн зроблять додатковий внесок у те, щоб Україна швидко отримала важливе військове спорядження", – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, коментуючи подію.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу наприкінці квітня ще три країни приєдналися до програми PURL.

PURL (Список пріоритетних вимог України) – це програма НАТО з координації фінансування та безоплатної передачі Україні передового військового обладнання США. "У 2026 році Україна звернулася з особливим проханням про надання послуг протиповітряної оборони, придбання безпілотників через українську оборонну промисловість та боєприпасів далекобійної артилерії", – зазначено у повідомленні уряду Норвегії.

