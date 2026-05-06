13:45 06.05.2026

"Альфа" зберігає лідерство серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи – СБУ

Фото: "Альфа" СБУ

Бійці Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ в квітні знешкодили понад 10 тис. ворожих піхотинців та записали на свій рахунок понад 10 тис. 500 інших цілей, повідомляє СБУ.

"Воїни "Альфи" СБУ – ТОП-1 серед підрозділів Сил оборони за результатами бойової роботи у квітні", – зазначає українська спецслужба в повідомленні в телеграм-каналі в середу.

За інформацією відомства, бійці "Альфи" щодня працюють на передовій, системно зриваючи плани ворога та контролюючі ситуацію на ключових ділянках фронту.

"За результатами квітня підрозділ увійшов до числа лідерів серед усіх складових Сил оборони України за ефективністю застосування безпілотних систем і кількістю уражених цілей. Таким чином, "Альфа" СБУ зберігає лідерство другий місяць поспіль", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, спецпризначенці СБУ лідирують за ураженням цілей одразу за декількома напрямками: ППО та РЛС, особовий склад, танки, крила, авто- та мототранспорт.

Загалом за квітень, відповідно верифікованих даних, "альфівці" знешкодили понад 10 тис. ворожих піхотинців.

"Також вони записали на свій рахунок 10518 інших цілей, із яких 7649 – знищено та 2869 – пошкоджено. Серед них: 4204 БпЛА, 1427 засобів спостереження і зв’язку, 1556 фортифікаційних та інженерних об’єктів, 1138 одиниць легкого автотранспорту, 605 одиниць мототранспорту, 287 вантажівок, 97 артилерійських систем та САУ, 69 одиниць броньованої техніки (з них 23 танки та 46 бойових броньованих машин), 29 засобів ППО, 21 РЛС, 16 РСЗВ, 2 літаки (Су-30 та Міг-29)", – інформують в українській спецслужбі.

У відомстві зауважують, що ефективність "Альфи" СБУ на полі бою – це наслідок чіткої системи, дисципліни та постійного розвитку спецпідрозділу.

"Ворог намагається тиснути кількістю, ми – робимо ставку на точність, швидкість рішень і технологічну перевагу. Саме це дозволяє утримувати ініціативу і послідовно знижувати військовий потенціал окупантів", – цитує СБУ т.в.о. голови Служби Євгенія Хмару.

В СБУ запрошують бажаючих стати частиною команди "Альфа" СБУ, щоб разом ефектно знищувати окупантів та їх техніку на полі бою та у ворожому тилу.

Анкету можна заповнити на bit.ly/alfa_recruit або зателефонувати 4444 , а дізнатися більше про набір до спецпідрозділу на alfa.ssu.gov.ua (https://alfa.ssu.gov.ua/)

 

