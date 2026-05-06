13:43 06.05.2026

У Дніпрі 7 травня оголошено днем жалоби

У м. Дніпро четвер, 7 травня, оголошено днем жалоби за 14 загиблими через російські атаки у період з 25 квітня по 6 травня, повідомив мер Борис Філатов.

Скрін розпорядження мера з цього приводу Філатов розмістив у своєму Телеграм-каналі у середу.

Згідно з розпорядженням, в цей день на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради будуть приспущені прапори.

Як повідомлялося, через комбіновані удари безпілотниками та балістичними ракетами у цей період загинули 14 людей.

