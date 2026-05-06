Росіяни під Покровськом після оголошення припинення вогню здійснили 28 обстрілів українських позицій – 7 корпус ДШВ

За добу в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ росіяни порушили режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня.

"Противник здійснив 28 обстріли, 6 з яких – авіаудари КАБами. Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії. Крім того, росія продовжує проявляти активність та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів", – повідомляє пресслужба корпусу.

Крім того, з початку доби внаслідок агресивних дій противника під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення.

"7-й корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялось, міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Зеленський 6 травня заявив, що станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки. Він повідомив, що станом на 10:00 середи було зафіксовано 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів, в тому числі майже 30 штурмових дій та більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.