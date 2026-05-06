Події
13:34 06.05.2026

Росіяни під Покровськом після оголошення припинення вогню здійснили 28 обстрілів українських позицій – 7 корпус ДШВ

За добу в смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ росіяни порушили режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня.

"Противник здійснив 28 обстріли, 6 з яких – авіаудари КАБами. Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії. Крім того, росія продовжує проявляти активність та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів", – повідомляє пресслужба корпусу.

Крім того, з початку доби внаслідок агресивних дій противника під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення.

"7-й корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялось, міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Зеленський 6 травня заявив, що станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки. Він повідомив, що станом на 10:00 середи було зафіксовано 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів, в тому числі майже 30 штурмових дій та більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

12:57 06.05.2026
РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

09:20 06.05.2026
Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

19:15 04.05.2026
Україні ніхто офіційно не пропонував припинення вогню на 9 травня – Зеленський

16:48 30.04.2026
Росія може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій щодо певних підприємств – Зеленський

12:42 27.04.2026
Росіяни продовжують наступ на покровському напрямку, накопичують сили в південно-східній частині міста – 7 корпус ДШВ

14:57 21.04.2026
Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

16:25 20.04.2026
7-й корпус ДШВ: ЗСУ зупиняють спроби ворога закріпитися у центрі та на півночі Гришиного у Покровській агломерації

20:49 08.04.2026
Омбудсман заявив про масові порушення в Україні прав дітей на спецосвіту

11:52 08.04.2026
Україна готова відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари, – Зеленський

08:54 08.04.2026
План припинення вогню передбачає плату за транзит через Ормузьку протоку

