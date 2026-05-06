В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході та півночі короткочасні дощі

В Україні в четвер, 7 травня, загалом без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°. На півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 20-25°.

У Києві у четвер без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 27-29°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 травня в Києві була зафіксована в 1907, 1969 роках і склала 29,2° тепла, найнижча вночі – 0,4° в 1886 році.

У п’ятницю, 8 травня, у західних, вдень місцями і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°. Вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

У Києві в ніч на п’ятницю без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.