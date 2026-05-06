Відкриття Центру єдності в Стокгольмі заплановано на червень

Центр єдності (Unity Hub) у Стокгольмі (Швеція) планують відкрити у червні, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Ми розглядаємо Центр єдності у Стокгольмі як практичний інструмент, який допоможе українцям отримувати чітку інформацію про свій статус і можливості у Швеції. Крім того, підтримувати зв’язок з українськими сервісами, отримувати інформацію про повернення – без тиску, але з фактами, а також бачити реальні можливості в Україні: роботу, громади та доступні програми", – цитує міністра Дениса Улютіна пресслужба по результатам зустрічі із міністром з питань міграції Королівства Швеції Йоханом Форселлем.

Зазначається, що у фокусі розмови сторін була подальша співпраця щодо підтримки українців у Швеції, зокрема підготовка до відкриття Unity Hub Stockholm, яке планується у червні цього року.

Також Улютін поінформував шведську сторону, що міністерство працює над розвитком цифрових сервісів, які дозволять українцям планувати повернення заздалегідь.

За його словами, презентація такого цифрового інструменту запланована під час Конференції з відновлення України (URC 2026), що відбудеться 25-26 червня у місті Ґданськ (Польща).

Як повідомлялося, 24 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив створення Агентства національної єдності – структури, що допоможе реалізувати ініціативи із взаємодії з українською громадою та громадськими організаціями в країнах перебування. Відзначалося, що далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Центру єдності" (Unity Hub). Серед функцій і можливостей Unity Hub: освітній і культурний простір, мовні курси, консультант з повернення, консульські послуги (як зовнішня послуга), банківські послуги, поштові послуги, координатор з економічних можливостей, ДП "Документ", збори лідерів думок, програми для дітей та молоді, українська кав’ярня, бізнес-хаб і коворкінг та UA Job Center.

У лютому 2025 року підписано спільну декларацію про наміри відкриття першого українського Unity Hub у Берліні. У планах відкриття таких хабів у Мюнхені та Дюссельдорфі.

У березні 2025 року підписано спільні декларації про наміри відкрити українські UnityHubу Франції та в Іспанії .

На початку листопада 2025 року в Мінсоцполітики повідомили, що українські Центри єдності відкриються в Іспанії (Торрев’єха провінції Аліканте), Німеччині (Берлін) та Чехії (Прага) в 2025 році.

Крім того, раніше зазначалося, що Україна зацікавлена у відкритті Центру єдності в Польщі (Варшава), Відні (Австрія) і Швеції (Стокгольмі).

З 15 квітня у Берліні розпочав роботу перший у Європі Центр єдності для українців, де можна буде отримати консультації з повернення, а також долучитися до освітніх та культурних заходів.