13:05 06.05.2026

РФ прикривається розмовами про перемир'я, щоб перезарядити зброю, – Стефанчук

Росія використовує розмови про перемир’я, щоб перезарядити зброю та завдати нового удару, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"росія використовує розмови про перемир’я лише для одного – щоб перезарядити зброю і підступно вдарити", – написав Стефанчук у мережі X у середу.

За його словами, "росія вкотре розтоптала власні обіцянки".

"Порушення запропонованого президентом Володимиром Зеленським "режиму тиші" – це свідома, цинічна тактика держави-терориста", – підкреслив спікер.

Він зазначив, що для РФ будь-які домовленості варті менше, ніж папір, на якому вони написані, і тривають коротше, ніж час, витрачений на їх обговорення.

"Тому жодних ілюзій: єдина гарантія тиші – це позбавлення агресора можливості фізично продовжувати війну", – підсумував Стефанчук.

Як повідомлялось, міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. "Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у Телеграм.

6 травня Зеленський заявив, що станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки. 

