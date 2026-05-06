13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА
Фото: https://t.me/kobzarartemsn/
На місці влучання двох ударних БпЛА у цивільну будівлю у центральній частині Сум виявили тіло жінки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"На місці влучання російських БпЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу", – написав він у Телеграмі.
За його словами, діти заклад не відвідували.
Крім того, з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.
Раніше у середу в.о. міського голови Артем Кобзар повідомив про влучання двох БпЛА в будівлю дитячого садочка у центральній частині Сум.