В'ятрович на Конгресі істориків: Важливо, щоб політичні рішення не передували історичним дискусіям

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), народний депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає надзвичайно важливим, щоб політичні рішення не передували і не зупиняли історичні дискусії.

"Чого ми очікуємо від термінів – конкретності, ми очікуємо, що терміни – це інструмент дещо звуження дискусії, і дещо зниження температури нашої дискусії, і це абсолютно правильно. Але коли ми говоримо про такий термін, до наприклад, як "геноцид", то ми маємо розуміти, що це особливий термін, який є не стільки історіографічним, юридичним, але найважливіше – політичним. Абсолютно не випадково саме визначення "геноцид" надається парламентами як політичне рішення, чи це йдеться про Голодомор, чи це йдеться про польсько-український конфлікт", – сказав В’ятрович під час Польсько-українського конгресу істориків в середу.

У зв’язку з чим він наголосив, що "надзвичайно важливо, щоб політичні рішення не передували історичним дискусіям, і надзвичайно важливо, щоб політичні рішення не зупиняли історичні фахові дискусії".

Як повідомлялося, 6 травня у місті Баранові-Сандомирському на південному сході Польщі розпочався триденний Польсько-український конгрес істориків.