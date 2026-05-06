12:57 06.05.2026

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Росія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли України, станом на середу РФ зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки, заявив президент Володимир Зеленський.

"Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями", – написав він у телеграм-каналі.

За словами президента, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку доби російська армія здійснила майже 30 штурмових дій.

Крім того, за сьогоднішню ніч і ранок зафіксовано понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Президент також повідомив, що протягом ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів.

"Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", – зауважив Зеленський.

Він подякував воїнам за захист українських позицій.

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи нав’язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних "святкувань"", – зауважив президент.

Він також наголосив, що Росія має закінчити свою війну.

"Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв’язком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру", – резюмував він.

Як повідомлялося, Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.

Міністерство оборони РФ 4 травня в односторонньому порядку оголосило перемир’я на 8-9 травня.

