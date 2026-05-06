12:47 06.05.2026

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня – КМДА

Навчальний рік у Києві завершується 29 травня – у цей день пролунає останній дзвоник, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня. У червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у середу.

"Цьогоріч попри енергетичну кризу через ворожі обстріли, вимушені канікули та зміну форматів навчання, школи адаптувалися до умов і продовжили навчання. Наступний етап – допомогти учням надолужити освітні втрати, тому в червні посилюємо додаткові заняття та програми підтримки", – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Повідомляється, що для 11-х класів у травні можливий перехід на індивідуально-групове навчання, щоб випускники могли підготуватися до вступу та систематизувати знання.

У червні школи організують: компенсаторні заняття для надолуження матеріалу; психологічну підтримку; практичні заняття: "Захист України", тактична медицина, мінна безпека, цивільний захист, цифрова грамотність.

Також для дітей працюватимуть мовні клуби, літні освітні студії, творчі майстер-класи та STEM-активності.

Пресслужба КМДА також повідомила про дати видачі документів про освіту:

  • 1-5 червня – початкова освіта;
  • 8-12 червня – базова середня;
  • 19-26 червня – повна загальна середня.
