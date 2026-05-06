12:43 06.05.2026

Голова УІНП Алфьоров на Конгресі істориків: Гасло "Слава Україні!" не націлено проти Польщі

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров на Польсько-українському конгресі істориків заявив, що гасло "Слава Україні!" не націлено проти Польщі чи проти когось ще.

"Маємо усвідомити головні акценти, що польська нація не просто завершила власне формування, але й має позитивний досвід інструменталізації історичних подій для консолідації. Натомість – українська нація на сьогодні переживає важкий процес відновлення. І треба говорити, що гасло "Слава Україні!" не націлено проти Польщі чи проти когось. Ми маємо більш актуального ворога", – сказав Алфьоров під час Польсько-українського конгресу істориків в середу.

Як повідомлялося, в серпні 2025 року в Україні з великим занепокоєнням сприйняли висловлювання депутата Сейму Польщі від партії "Конфедерація", який у неприпустимій формі згадав офіційне національне гасло України "Слава Україні!".

У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до статуту Збройних сил України, які передбачають зміну вітання військовослужбовцями. Зокрема, передбачено, що під час вітання та прощання начальника або старшого за званням із військовослужбовцями має звучати "Слава Україні", а у відповідь "Героям слава".

