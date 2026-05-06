ЦПД повідомляє про розсилку шахрайських повідомлень у месенджері Signal

Центр протидії дезінформації (ЦПД) попередив про розсилку шахрайських повідомлень у месенджері Signal, попросив блокувати таких користувачів і надсилати скарги.

"Користувачі отримують фейкові повідомлення від акаунтів, які маскуються під техпідтримку Signal, про "підозрілу активність". Шахраї пропонують користувачу пройти "аутентифікацію", щоб нібито запобігти блокуванню акаунта", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм в середу.

Насправді це спроба обманом отримати доступ до акаунта або пристрою – Signal не надсилає подібних повідомлень у чатах. "Не відповідайте на такі запити. У разі отримання подібного повідомлення заблокуйте користувача та надішліть скаргу", – наголошують у ЦПД.