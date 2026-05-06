Інтерфакс-Україна
Події
12:11 06.05.2026

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

1 хв читати
Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко
Фото: Київська міська рада

Уряд відмовився надати обіцяну допомогу для підготовки Києва до наступної зими, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5. Тепер, коли минув час, держава фактично умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що ситуація загрозлива, адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто.

"У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн", – зазначив мер.

Разом з тим, вказав він, столиця продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом об’єктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти.

Теги: #київ #відмова #кличко #підготовка #уряд #зима

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 05.05.2026
Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

Україна очікує на офіційні контакти з Угорщиною після завершення формування уряду – Качка

10:10 05.05.2026
Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

Справу проти шахраїв, які обіцяли військовому виготовити "лазерну зброю", передано до суду

10:01 05.05.2026
Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція про розбудову велодоріжок вздовж Дніпра в Києві не набрала необхідних голосів

16:01 04.05.2026
У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

У Києві затримано власницю луганського підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду лнр" – Офіс генпрокурора

11:12 04.05.2026
Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

10:58 04.05.2026
В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

В Києві перехожі атакували поліцейських під час затримання порушників

01:16 03.05.2026
У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

У Києві рятувальники загасили пожежу в трьох будинках – ДСНС

18:50 01.05.2026
Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Британські викладачі допоможуть модернізувати підготовку фахівців з БпЛА – Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

12:26 01.05.2026
У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

У Києві чоловік під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй оскаржити дії ТЦК

18:51 30.04.2026
Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

Уряд очікує від держкомпаній дивідендів за 2025р. обсягом приблизно у 50 млрд грн – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

ОСТАННЄ

Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

Голова УІНП Алфьоров: Одного Польсько-українського конгресу істориків не достатньо, але це хороший початок

ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

Розподільчий центр VARUS у Дніпрі пошкоджено внаслідок повітряної атаки

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

Польсько-український конгрес істориків розпочався в Баранові-Сандомирському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА