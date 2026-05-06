Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Уряд відмовився надати обіцяну допомогу для підготовки Києва до наступної зими, заявив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5. Тепер, коли минув час, держава фактично умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що ситуація загрозлива, адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто.

"У цій ситуації, в яку нас ставлять, столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн", – зазначив мер.

Разом з тим, вказав він, столиця продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом об’єктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти.