Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Україна отримала підтвердження наміру Ліхтенштейну приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми щойно отримали підтвердження наміру Ліхтенштейну приєднатися до Розширеної часткової угоди годи щодо запуску Спеціального трибуналу. Це підвищує загальну кількість до 25 держав", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга подякував Ліхтенштейну за його постійну відданість підзвітності, міжнародному праву та правосуддю.

Міністр зазначив, шо 14-15 травня на Комітеті міністрів Ради Європи у Молдові угоду буде ухвалено.

"Це історичний зусилля з підзвітності, яке вперше з часів Нюрнберзьких процесів забезпечить правосуддя за злочин агресії. Ми закликаємо всі держави, як у Європі, так і за її межами, приєднатися до нас у цій справі", – закликав Сибіга.

Як повідомлялося, 14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.