Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

Заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко допускає, що Росія може використовувати дискусії на Польсько-українському конгресі істориків для того, щоб посварити країни, і закликає сторони бути мудрими.

"Ми є свідками, як Росія використовує всі тяжкі моменти. Абсолютно будьте впевнені, що сьогодні в ФСБ сидять люди і можливо слухають нашу конференцію, і думають яким чином де ми з вами будемо чіплятися один за одного, як це кинути так, щоб посварити нас, як це було в попередні роки. Подивіться – вибух на залізнодорожних шляхах – спеціально знайшли українців, на превеликий жаль є такі українці, які погоджувалися. Проводиться російськомовний концерт в Польщі – це теж не обійшлося без впливу. Українець біжить там з прапором для того, щоб збуджувати суспільство – це не випадковість", – сказав Міщенко під час Польсько-українського конгресу істориків в середу.

Він наголосив, що Росія все це робить, бо усвідомлює, що Польща є надійним військовим союзником і хабом, який допомагає Україні боротися.

"Тому прикута увага росіян до нашої співпраці. І де б вони не находили шпарини, вони обов’язково влазять. То давайте будемо мудрими", – наголосив Міщенко.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на початку серпня 2025 року повідомив, що після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну. Повідомлялося, що серед іншого на трибунах концерту з’явився заборонений польським законодавством прапор Української повстанської армії.

15-16 листопада 2025 року зафіксовано підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничну інфраструктуру біля станції Пулави у Польщі. За даними слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо двох українських громадян, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.