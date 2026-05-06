БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

В Сумах було зафіксовано влучання двох БПЛА в будівлю дитячого садочка у центральній частині міста, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

"Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється. На місці події працюють усі відповідні служби", – написав Кобзар в телеграм-каналі.

Як повідомлялось, міноборони РФ, посилаючись на рішення Путіна, оголосило перемир’я на 8-9 травня. При цьому російська сторона пригрозила завдати у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Україна спробує зірвати святкування.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення. "Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня", – написав він у Телеграм.