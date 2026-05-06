Інтерфакс-Україна
Події
11:34 06.05.2026

Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

1 хв читати
Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо з 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку 5 травня, що наразі перебувають у лікарнях, у важкому стані, стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"15 людей, постраждалих через удар росіян по Дніпру напередодні, залишаються в лікарнях. Четверо чоловіків – "важкі". У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забійні рани", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, через цю ворожу атаку дістали поранень 19 людей, четверо загинуло.

Теги: #дніпро #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:12 06.05.2026
Розподільчий центр VARUS у Дніпрі пошкоджено внаслідок повітряної атаки

Розподільчий центр VARUS у Дніпрі пошкоджено внаслідок повітряної атаки

07:41 06.05.2026
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

07:33 06.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

21:12 05.05.2026
У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

У Дніпрі внаслідок удару постраждали троє людей – ОВА

ВАЖЛИВЕ

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

ОСТАННЄ

ЦПД повідомляє про розсилку шахрайських повідомлень у месенджері Signal

Центральна влада відмовилась допомагати у відновленні енергосистеми Києва, попри публічні обіцянки – Кличко

Ліхтенштейн став 25-ю державою, яка долучиться до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Заступник глави МЗС: Диверсанти на залізниці і заворушення на концерті у Варшаві – це спроби РФ посварити Україну і Польщу

БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Голова УІНП Алфьоров: Одного Польсько-українського конгресу істориків не достатньо, але це хороший початок

ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

Польсько-український конгрес істориків розпочався в Баранові-Сандомирському

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА