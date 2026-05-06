Четверо із 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку у важкому стані – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо з 15 постраждалих у Дніпрі через ворожу атаку 5 травня, що наразі перебувають у лікарнях, у важкому стані, стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"15 людей, постраждалих через удар росіян по Дніпру напередодні, залишаються в лікарнях. Четверо чоловіків – "важкі". У них черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забійні рани", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, через цю ворожу атаку дістали поранень 19 людей, четверо загинуло.