Голова УІНП Алфьоров: Одного Польсько-українського конгресу істориків не достатньо, але це хороший початок

Фото: УІНП

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров на Польсько-українському конгресі істориків наголосив, що країнам є про що говорити і дискутувати як давнім сусідам.

"Достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мєрошевський і Єжи Ґедройць мали понад три тисячі листів між собою… Очевидно, що одного конгресу не достатньо, але це початок, хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди, нам понад 1 тис. років і в нас є про що говорити, є про що і дискутувати", – сказав Алфьоров під час Польсько-українського конгресу істориків в середу.

У свою чергу заступник державного секретаря Міністерства культури та національної спадщини Польщі Марек Кравчик зазначив, що історичний діалог також має політичний вимір тому що впливає на спосіб мислення суспільств про минуле.

"Я проти використання історії усіма сторонами політичної суперечки. Спрощення історії, чи підпорядкування одному наративу абсолютно ускладнює їхнє розуміння. Так само діє безрефлексійне застосування схем, які обходять контексти епохи і складність суспільних відносин. З точки зору інтересів Польщі і України такий підхід є особливо несприятливим і може поглиблювати напругу і ускладнювати співпрацю, приносячи вигоду тим, хто хоче нас розділити", – наголосив він.

Зі свого боку заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко процитував крилатий вислів про те, що у кожного правда своя, але істина єдина.

"Можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Сьогодні не йдеться про те, щоб засудити когось… Якщо ми не будемо намагатися шукати спільні погляди, і не дай Боже ворог роз’єднає нас і якимось чином переможе, не буде кому захищати нашу історичну спадщину, буде скрізь могила, буде скрізь Буча. Ми це знаємо дуже добре, і ви це знаєте", – наголосив він.

Як повідомлялося, 6 травня у місті Баранові-Сандомирському на південному сході Польщі розпочався триденний польсько-український конгрес істориків, присвячений пам’яті польського публіциста Юліуша Мєрошевського.

В червні 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками. Зокрема, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу.