ОК "Північ" заявило про повне сприяння слідству у справі щодо керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

Оперативне командування "Північ" засудило будь-які прояви корупційних дій і зловживання службовим становищем, особливо в умовах війни, та заявило про повне сприяння правоохоронним органам у справі щодо тимчасово виконуючого обов’язки начальника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні грошей у підприємця за те, щоб не мобілізовувати його працівників.

"Оперативне командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України рішуче засуджує будь-які прояви корупційних дій і зловживання службовим становищем. Порушення антикорупційного законодавства, особливо в умовах воєнного стану, є несумісними з принципами честі, відповідальності, законності та військової дисципліни. Подібні дії є неприпустимими, ганебними та такими, що завдають репутаційної шкоди всій системі національної безпеки України", – йдеться у повідомленні ОК "Північ" у Фейсбуці у середу.

Зазначається, що співробітники Служби безпеки України в порядку статті 208 КПК України за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), затримали тимчасового виконувача обов’язків начальника Житомирського обласного ТЦК та СП. Наразі суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу.

ОК "Північ" заявило, що "повністю сприяє правоохоронним органам та наголошує: жодні посади, звання чи попередні заслуги не можуть бути виправданням для корупції. Кожен, хто своїми діями ганьбить честь і гідність військовослужбовця, буде притягнутий до відповідальності у встановленому законом порядку".

Як повідомлялося раніше у цей день, СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП. "Як встановило розслідування, посадовець налагодив механізм систематичного одержання неправомірної вигоди від власника місцевої компанії. За отримані хабарі він обіцяв підприємцю не проводити мобілізаційні заходи стосовно його підлеглих працівників призовного віку", – заявили в СБУ. Після одержання грошей фігурант брав від бізнесмена списки персоналу компаній, яких він мав "забронювати" від перевірок мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а також під час перетину блокпостів, зазначила спецслужба.