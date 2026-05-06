Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

Російські військові завдали удару двома ударними безпілотниками по цивільній будівлі в центрі Сум, інформації про постраждалих поки немає, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється.

"Ворожа атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", – додав він.