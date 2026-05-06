Розподільчий центр VARUS у Дніпрі пошкоджено внаслідок повітряної атаки ввечері 5 травня, є загиблі, повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.

"Учора ввечері наш розподільчий центр VARUS у Дніпрі став ціллю ворожої атаки. Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні. Про масштаби руйнувань навіть не хочу зараз говорити – немає нічого масштабнішого за втрату людських життів", – написав він у Фейсбук.

Компанія попередила про можливі затримки поставок товарів і обмеження асортименту та повідомила про роботу над відновленням постачання.

Раніше 1 травня Varus відкрив два нових та один оновлений супермаркет в Одесі, Верхівцевому та Дніпрі.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі, станом на кінець квітня 2026 року загальна кількість – 118 супермаркетів у різних містах України. Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.