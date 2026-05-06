11:02 06.05.2026

На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

Фото: ДСНС

На Закарпатті триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучено 243 особи та 46 од. техніки, з них від ДСНС – 138 вогнеборців і 36 од. техніки, зокрема, авіація ДСНС", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На допомогу закарпатським рятувальникам також прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей.

Теги: #лісництво #пожежа #закарпаття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 05.05.2026
ОВА: на Мукачівщині вогонь охопив близько 75 га лісу – залучено авіацію та 128 рятувальників

05:20 01.05.2026
Ворог атакував Одещину, виникла пожежа у багатоповерхівці

20:15 30.04.2026
Пожежу в готелі на Закарпатті локалізовано: вогонь охопив 1000 кв. м – ДСНС

13:35 28.04.2026
Службовий пес винюхав близько 4 млн грн готівки у речах пішохідки на ПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке"

17:31 27.04.2026
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі поблизу Ужгорода

10:19 23.04.2026
Поліція Закарпаття затримала підозрювану у вбивстві військового на замовлення російських спецслужб

19:57 21.04.2026
Школяра, що вчинив стрілянину у Чопі, завербували російські спецслужби – ОВА

17:58 21.04.2026
На Закарпатті за хабарі затримали голову ВЛК, під час обшуків вилучили понад 11 млн грн у валюті – ДБР

17:28 18.04.2026
Через ракетний удар по Харкову спалахнула пожежа

21:24 16.04.2026
Стрілянину в навчальному закладі на Закарпатті за участі 15-річного учня кваліфіковано як теракт

