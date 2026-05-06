На Закарпатті рятувальники ліквідовують масштабну пожежу в лісництві

Фото: ДСНС

На Закарпатті триває ліквідація масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів. На місці події розгорнуто штаб із ліквідації пожежі. Загалом до гасіння залучено 243 особи та 46 од. техніки, з них від ДСНС – 138 вогнеборців і 36 од. техніки, зокрема, авіація ДСНС", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

На допомогу закарпатським рятувальникам також прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей.