Польсько-український конгрес істориків розпочався в Баранові-Сандомирському

В місті Баранові-Сандомирському на південному сході Польщі розпочався триденний польсько-український конгрес істориків, присвячений пам’яті польського публіциста Юліуша Мєрошевського.

"Під час конференції дослідники прорефлексують та проаналізують історію польсько-українських відносин, ключові етапи, переломні моменти та сучасні інтерпретації", – йдеться в повідомленні Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Зазначається, що метою Конгресу є поглиблене осмислення наявного доробку історіографії, виявлення прогалин у дослідженнях та визначення бажаних напрямів подальших наукових пошуків.

Очікується, що значну увагу, під час засідань, історики приділять аналізу розбіжностей в інтерпретаціях – особливо щодо найскладніших і найчутливіших питань в історії обох народів.

Зокрема, у межах дев’яти тематичних сесій учасники конференції також розглянуть методологічні проблеми, що ускладнюють об’єктивну інтерпретацію джерел.

Конгрес об’єднає понад 100 істориків, які представляють різні академічні осередки та дослідницькі традиції: д-р Лукаш Адамський, к.і.н. Олександр Алфьоров, к.і.н. Олена Аркуша, д-р Олександр Аврамчук, д-р Томаш Береза,, проф. Ян Яцек Бруський, д.політ.н. Ігор Цепенда, д-р Славомір Дембський, проф. Анджей Ґіль, проф. Хєронім Ґраля, д.і.н. Віктор Горобець, д.і.н. Тетяна Гошко, проф. Ґжегож Грицюк, д.і.н. Богдан Гудь, проф. Мацей Яновський, д.і.н. Максим Яременко, д-р Лукаш Камінський, проф. Іренеуш Камінський, д.і.н. Оксана Каліщук, проф. Томаш Кемпа, Войцех Конончук, проф. Геннадій Корольов, проф. Анджей Коритко, проф. Павел Коваль, проф. Генрик Літвин, д.і.н. Микола Литвин, проф. Влодзімєж Менджецький, к.ю.н. Олександр Міщенко, проф. Ґжегож Мотика, к.і.н. Мар’ян Мудрий, д.і.н. Віталій Михайловський, д-р Віталій Нагірний, проф. Анджей Новак, проф. Славомір М. Новіновський, проф. Ян Пісулінський, проф. Кароль Полейовський, д.і.н. Олег Разиграєв, к.і.н. Андрій Руккас, проф. Кароль Санойца, к.і.н. Остап Середа, д.і.н. Олексій Сокирко, д.і.н. Наталія Старченко, проф. Станіслав Стемпєнь, проф. Томаш Стриєк, к.політ.н. Святослав Шеремета, проф. Мірослав Шуміло, проф. Кшиштоф Шваґжик, проф. Адам Свйонтек, к.і.н. Ігор Тесленко, к.і.н. Володимир В’ятрович, д.і.н. Мирослав Волощук, д-р Маріуш Зайончковський, д.і.н. Олександр Зайцев, проф. Павел Жмудзький, проф. Пшемислав Журавський вель Ґраєвський.

Як повідомлялося, в червні 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками. Зокрема, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу.