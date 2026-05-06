Інтерфакс-Україна
Події
10:24 06.05.2026

Польсько-український конгрес істориків розпочався в Баранові-Сандомирському

2 хв читати
Польсько-український конгрес істориків розпочався в Баранові-Сандомирському

В місті Баранові-Сандомирському на південному сході Польщі розпочався триденний польсько-український конгрес істориків, присвячений пам’яті польського публіциста Юліуша Мєрошевського.

"Під час конференції дослідники прорефлексують та проаналізують історію польсько-українських відносин, ключові етапи, переломні моменти та сучасні інтерпретації", – йдеться в повідомленні Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Зазначається, що метою Конгресу є поглиблене осмислення наявного доробку історіографії, виявлення прогалин у дослідженнях та визначення бажаних напрямів подальших наукових пошуків.

Очікується, що значну увагу, під час засідань, історики приділять аналізу розбіжностей в інтерпретаціях – особливо щодо найскладніших і найчутливіших питань в історії обох народів.

Зокрема, у межах дев’яти тематичних сесій учасники конференції також розглянуть методологічні проблеми, що ускладнюють об’єктивну інтерпретацію джерел.

Конгрес об’єднає понад 100 істориків, які представляють різні академічні осередки та дослідницькі традиції: д-р Лукаш Адамський, к.і.н. Олександр Алфьоров, к.і.н. Олена Аркуша, д-р Олександр Аврамчук, д-р Томаш Береза,, проф. Ян Яцек Бруський, д.політ.н. Ігор Цепенда, д-р Славомір Дембський, проф. Анджей Ґіль, проф. Хєронім Ґраля, д.і.н. Віктор Горобець, д.і.н. Тетяна Гошко, проф. Ґжегож Грицюк, д.і.н. Богдан Гудь, проф. Мацей Яновський, д.і.н. Максим Яременко, д-р Лукаш Камінський, проф. Іренеуш Камінський, д.і.н. Оксана Каліщук, проф. Томаш Кемпа, Войцех Конончук, проф. Геннадій Корольов, проф. Анджей Коритко, проф. Павел Коваль, проф. Генрик Літвин, д.і.н. Микола Литвин, проф. Влодзімєж Менджецький, к.ю.н. Олександр Міщенко, проф. Ґжегож Мотика, к.і.н. Мар’ян Мудрий, д.і.н. Віталій Михайловський, д-р Віталій Нагірний, проф. Анджей Новак, проф. Славомір М. Новіновський, проф. Ян Пісулінський, проф. Кароль Полейовський, д.і.н. Олег Разиграєв, к.і.н. Андрій Руккас, проф. Кароль Санойца, к.і.н. Остап Середа, д.і.н. Олексій Сокирко, д.і.н. Наталія Старченко, проф. Станіслав Стемпєнь, проф. Томаш Стриєк, к.політ.н. Святослав Шеремета, проф. Мірослав Шуміло, проф. Кшиштоф Шваґжик, проф. Адам Свйонтек, к.і.н. Ігор Тесленко, к.і.н. Володимир В’ятрович, д.і.н. Мирослав Волощук, д-р Маріуш Зайончковський, д.і.н. Олександр Зайцев, проф. Павел Жмудзький, проф. Пшемислав Журавський вель Ґраєвський.

Як повідомлялося, в червні 2025 року міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та провідні українські історики та експерти-міжнародники обговорили питання перспектив розвитку українсько-польських відносин та дійшли висновку про доцільність переведення чутливих питань з політичної площини у площину фахових дискусій із польськими колегами-істориками. Зокрема, учасники дискусії визначили доцільним запропонувати польським партнерам відновити діяльність українсько-польського Форуму істориків та Форуму партнерства як платформ для розвитку конструктивного діалогу.

Теги: #польща #конгрес #історики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 04.05.2026
Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

Туск про війська США у Польщі: Уряд і президент діятимуть спільно, але без шкоди європейській солідарності

17:44 01.05.2026
Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

Підрозділи ЗСУ провели у Польщі навчання з психічної стійкості

14:19 30.04.2026
Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

Підрозділи ЗСУ проводять інтенсивні навчання на польських полігонах

19:21 29.04.2026
Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

Американські військові вважають, що $1,5 трлн на оборону забезпечать США лідерство у сфері нових технологій

12:32 29.04.2026
Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

Польща випробовуватиме нове озброєння на українському фронті

17:47 28.04.2026
МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

МЗС: з прикрістю дізналися, що всупереч рішенню польського суду російський археолог Бутягін не був екстрадований до України

17:21 28.04.2026
Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

Офіс генпрокурора робитиме все можливе для притягнення археолога Бутягіна до відповідальності – заява

15:57 28.04.2026
МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

МЗС Польщі підтвердив видачу Білорусі російського археолога Бутягіна – ЗМІ

12:22 28.04.2026
Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

Суд визнав екс заступника міністра фінансів Польщі винним у ксенофобських висловах – ЗМІ

11:34 28.04.2026
У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

У Вроцлаві двоє чоловіків завдали українцю 14 ножових поранень – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

ОСТАННЄ

Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

Підрозділи Лінії дронів уже отримали перші партії БпЛА майже на 41 млн грн через DOT-Chain Defence

КМІС: Рівень оптимізму українців з перспективою на 10 років у квітні становить 63%, 48% респондентів підтримують непопулярні рішення

Железняк: Богдан не причетний до зливу "плівок Міндіча"

Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА