10:05 06.05.2026

Президент поздоровив захисників України з Днем піхотинця

Фото: 56 ОМПБр

Президент Володимир Зеленський поздоровив захисників України з Днем піхотинця та висловив вдячність за їх бойову роботу.

"Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі", – написав він у Телеграмі у середу.

"Дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну. Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати. З Днем піхоти! Слава нашим воїнам! Слава Україні!", – наголосив очільник Української держави.

Допис президента проілюстровано наступними фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр", 60-та окрема механізована Інгулецька бригада, 28-ма ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, 32-га окрема механізована бригада, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.

