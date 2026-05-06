09:56 06.05.2026

Підрозділи Лінії дронів уже отримали перші партії БпЛА майже на 41 млн грн через DOT-Chain Defence

Підрозділи Лінії дронів менш ніж за два тижні роботи через DOT-Chain Defence уже отримали БпЛА та інші засоби на 40,8 млн грн, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Закриваємо ще один запит військових. Підрозділи Лінії дронів уже замовляють БпЛА та інші засоби через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи в системі підрозділи замовили засобів на 184,8 млн грн, з яких уже поставлено перші партії на 40,8 млн грн.", – написав він у Телеграмі у середу.

Міністр оборони зазначив, що нині підрозділи швидше отримують потрібні засоби – без зайвої бюрократії. "Це ще один канал швидкого й адресного забезпечення, який дає змогу підрозділам самостійно обирати потрібні рішення під конкретні завдання", – наголосив він.

За його словами, Міноборони окремо виділило бюджет для роботи підрозділів Лінії дронів у маркетплейсі. Система доступна для всіх бойових бригад – військові самі обирають, що потрібно для виконання завдань на своїй ділянці.

АОЗ ДОТ через DOT-Chain Defence забезпечує повний цикл: підключення виробників і формування пропозицій; укладення контрактів і оплати; контроль логістики та поставок.

"Підрозділи Лінії дронів щомісяця знищують кожну четверту ціль на фронті. Наше завдання – масштабувати цей підхід, щоб посилити захист фронту й системно нарощувати втрати ворога на землі", – резюмував Федоров.

