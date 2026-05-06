Інтерфакс-Україна
09:46 06.05.2026

Железняк: Богдан не причетний до зливу "плівок Міндіча"

Ексголова Офісу президента України (2019-2020), адвокат Андрій Богдан не є джерелом зливу "плівок Міндіча", заявив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Він точне не першеджерело зливу (він то і не мав доступу). Але я з ним сперечався ще у минулий тиждень про як раз вкид по Берлінській і прям переконаний, що очевидно він не мав документів", – написав Железняк в телеграм-каналі.

Він додав, що досі не має формального пояснення причини введення санкцій проти Богдана.

"Є коментар тільки Forbes від співрозмовника у ОП "щось антиукраїнське" і заява Андрія, що "за системну критику"….. як би закон все ж таки не передбачає санкції за критику. Зазвичай люди просто банять у Фейсбук. І це найбільша трагедія. Санкції ж не вводяться однією людиною, там декілька складних етапів. Тобто, розуміючи підстави, спочатку купа людей у СБУ мала ну хоч якусь справку написати, потім купа людей у апараті РНБО, потім 17 членів РНБО (а там топ-чиновники країни) за ось це проголосувати…. хоча ну всі ж все розуміли", – наголосив нардеп.

Раніше Богдан заявив, що санкції проти нього було впроваджено за розповсюдження серед журналістів "плівок Міндіча" та "за системну дискредитацію вищого керівництва держави".

12:47 05.05.2026
