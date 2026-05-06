Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Фото: https://mfa.gov.ua/

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною опівночі між 5-м і 6-м травня. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У соцмережі Х міністр наголосив, що російські атаки з використанням 108 дронів та 3 ракет тривали протягом ночі, включно з ранковими ударами по Харкову та Запоріжжю.

"Москва вкотре проігнорувала реалістичний і справедливий заклик припинити ворожнечу, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путін дбає лише про військові паради, а не про людські життя", – йдеться у дописі Сибіги.

Він підкреслив, що така позиція вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включно з новими раундами санкцій, ізоляцією, притягненням до відповідальності за російські злочини та посиленою підтримкою України у всіх сферах.