Російський дрон атакував цивільне авто на Сумщині, загинула пасажирка та постраждав чоловік – ОВА

У Сумській громаді вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль дроном на території Стецьківського старостату, внаслідок чого загинула пасажирка, ще одна людина дістала поранення, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. На жаль, внаслідок удару ворожого дрона загинула пасажирка", – зазначив Григоров у Телеграм.

За сдовами очільника ОВА водій автомобіля внаслідок атаки зазнав поранень. Його госпіталізували, наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.