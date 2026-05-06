Сили безпілотних систем уразили за добу 1419 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1419 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 329 одиниць особового складу, з яких 169 – ліквідовано; 65 точок вильоту БпЛА; 20 артилерійських систем; 85 одиниць автомобільної техніки; 50 мотоциклів; 261 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-05.05) підрозділами СБС уражено 7646 цілей противника, з них 1580 – особовий склад", – повідомили СБС.