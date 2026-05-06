Сімнадцять людей, серед них двоє підлітків, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 20 населених пунктах області, постраждали 17 мирних мешканців, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 55-річна жінка і 41-річний чоловік; у сел. Мала Данилівка постраждали жінки 82, 63, 77, 52, 70, 68 років, чоловіки 70, 66, 77, 70 років, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець; у с. Лісне Малоданилівської громади зазнали поранень 49- і 73-річні жінки; у сел. Старий Салтів постраждав 51-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.