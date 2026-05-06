На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять поранені – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині протягом минулої доби одна людина загинула, ще десять дістали поранення, також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 – дістали поранення", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Золота Балка, Берислав, Раківка, Червоне, Новорайськ, Хрещенівка, Сагайдачне, Комишани, Білозерка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Новокаїри, Новоолександрівка, Новотягинка, Приозерне, Саблуківка, Садове, Токарівка, Тягинка, Томина Балка, Чорнобаївка, Іванівка, Михайлівка, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Інгулець, Дар'ївка, Розлив, Зорівка, Надіївка та місто Херсон.

За його словами, пошкоджено стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги та приватні автомобілі.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 13 приватних будинків", – інформує Прокудін ранком середи.