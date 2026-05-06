Ворог атакував балістикою і дронами: збито 89 з 108 БпЛА – Повітряні сили

Сили оборони ліквідували 89 з 108 ворожих дронів, проте зафіксовано влучання балістичних ракет та 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 6 травня (з 18:00 5 травня) противник атакував 2 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.