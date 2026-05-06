Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 283 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, один танк, 92 артсистеми, п'ять бронемашин, 2031 БПЛА, а також 283 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб, танків – 11 918 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од, артилерійських систем – 41 478 (+92) од, РСЗВ – 1 775 (+5) од, засоби ППО – 1 363 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 352 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од, крилаті ракети – 4 585 (+1) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 94 312 (+282) од, спеціальна техніка – 4 170 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.