Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Дніпро зросла вже до 19 осіб, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Через атаку на Дніпро пошкоджені підприємства. Четверо людей загинули. Ще 19 дістали поранень. Четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років в лікарні у важкому стані.", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм ранком середи.

За його словами, ще 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Водночас Ганжа зазначив, що протягом доби ворог атакував понад 30 разів чотири райони області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.