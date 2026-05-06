Інтерфакс-Україна
Події
07:41 06.05.2026

Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА

1 хв читати
Унаслідок ворожої атаки на Дніпро кількість поранених зросла вже до 19 осіб – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Дніпро зросла вже до 19 осіб, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Через атаку на Дніпро пошкоджені підприємства. Четверо людей загинули. Ще 19 дістали поранень. Четверо чоловіків 23, 33, 44 та 52 років в лікарні у важкому стані.", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм ранком середи.

За його словами, ще 13 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Водночас Ганжа зазначив, що протягом доби ворог атакував понад 30 разів чотири райони області ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками.

 

Теги: #дніпро #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:33 06.05.2026
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

02:52 06.05.2026
Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

Унаслідок ворожих російських ударів за добу загинули 27 людей, понад 120 зазнали поранень – Клименко

00:06 06.05.2026
ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

ДСНС: у Сумах внаслідок масованої атаки РФ травмовано 2 людей, виникли пожежі

23:48 05.05.2026
Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

Російський fpv-дрон поцілив по цивільній автівці в Руській Лозовій, двох жінок шпиталізовано до Харкову

22:36 05.05.2026
У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

У Краматорську внаслідок обстрілів загинули 6 цивільних, поранені 13 – прокуратура

22:28 05.05.2026
Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

Шестеро людей постраждали внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі на Сумщині – ОВА

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

21:49 05.05.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 16 осіб, 14 госпіталізовано – ОВА

21:37 05.05.2026
Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

21:25 05.05.2026
Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

Зеленський: Тиша без ударів потрібна щодня, а не лише під час "святкувань", у Запоріжжі вже 37 постраждалих внаслідок атаки

Унаслідок ворожого удару по Дніпру загинули четверо людей, дев'ятеро поранені

Середу, 6 травня, оголошено днем жалоби у Запоріжжі

Уже відомо про 12 загиблих через обстріл Запоріжжя – ОВА

ОСТАННЄ

ОВА: У Харкові внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, пошкоджено приватні будинки

Трамп заявив про тимчасове призупинення руху суден через Ормузьку протоку

Рубіо обговорив із Лавровим війну в Україні під час телефонної розмови – Держдеп

6 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США допускають можливість відновлення бойових дій з Іраном на тлі напруження в Ормузькій протоці – ЗМІ

Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, за добу зміни склали 3,58 кв. км – DeepState

UKMTO повідомило про ураження вантажного судна в Ормузькій протоці невідомим снарядом

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак – Генштаб

Стефанчук: у Данії обговорили безпеку Європи, підтримку України та парламентську координацію

Рубіо заявив про завершення операції "Епічна лють" і досягнення всіх цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА