Кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до 43 осіб віком від 20 до 66 років – ОВА

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Унаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 43 осіб, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, до медиків уже звернулися 43 людини віком від 20 до 66 років, з яких 18 ушпиталені: "18 людей в лікарнях, в тому числі четверо – важкі: збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя".

За словами Федорова, стан чотирьох постраждалих медики оцінюють як важкий, ще 14 людей перебувають у стані середньої тяжкості.

Як повідомлялося, кількість загиблих через ворожий авіаудар по Запоріжжю зросла до 12 людей.

